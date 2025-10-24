Mercato : Marcus Rashford a tranché pour son avenir

Qui aurait cru en un rebond si soudain ? Depuis sa venue au FC Barcelone, Marcus Rashford est redevenu l’attaquant redoutable qu’il était lors de ses plus grandes heures à Manchester United. En pointe ou sur le côté gauche, l’Anglais s’est presque rendu indispensable aux yeux d’Hansi Flick, malgré une grosse concurrence (Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha, Fermin Lopez). Avec 5 buts et 6 passes décisives en 12 apparitions toutes compétitions confondues, il est même l’élément offensif le plus décisif du club depuis le début de saison.

Le Barça se frotte les mains, mais Manchester United aussi. Le club anglais prête le joueur de 27 ans avec une option d’achat estimée à 30 M€ et se met à rêver du jackpot, alors que le contrat court encore jusqu’à 2027 du côté d’Old Trafford. Les prestations de l’international feront sans doute grimper sa cote si jamais les Culés ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, lever l’option d’achat. Face aux problèmes économiques du club catalan, cette dernière possibilité n’est pas à écarter. Un retour à Manchester United n’est en revanche pas à l’ordre du jour, et ne le sera sans doute jamais dans les mois à venir.

Il veut rester à Barcelone après son prêt

Les dernières critiques de Rashford sur «l’environnement instable» de Manchester ne sont pas très bien passées. Il s’en est expliqué sur ESPN, justifiant qu’il avait surtout besoin de partir après tant de temps passé dans le même club. «C’était tellement d’années au même endroit, décrit-il. Les gens l’oublient, mais j’ai passé 24 ou 23 ans à Manchester United. Parfois, on a juste besoin de changement. Je pense que c’est peut-être mon cas, et oui, et je suis en train de profiter en ce moment», détaille l’Anglais tout sourire avant son premier Clasico dimanche (16h15). Un visage plus radieux qui en dit long sur son quotidien catalan.

«Je crois simplement que les choses arrivent quand elles sont censées arriver» poursuit celui qui a brièvement porté le maillot d’Aston Villa en 2025, affirmant qu’il avait déjà été en contact avec le Barça par le passé, avant que les négociations se concrétisent enfin cet été. «J’ai l’impression qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent. Je prends les choses comme elles viennent au jour le jour.» Et il se verrait bien rester au-delà de son prêt. «Oh oui, bien sûr ! J’apprécie ce club et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l’un des clubs clés de l’histoire du football. Pour un joueur, c’est un honneur.» Difficile de se montrer plus clair.