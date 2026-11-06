Luis Enrique vole au secours du RC Lens

Le RC Lens et Villarreal ont la particularité d’avoir subi une énorme humiliation à domicile en Ligue des Champions. Les Espagnols ont été terrassés par le PSG (6-0), qui menait de 4 buts après un gros quart d’heure de jeu, quand les Sang et Or ont été balayés par Côme (9-1) le lendemain. Luis Enrique avait déjà avoué être embarrassé par le score face au Sous-marin jaune et estime qu’il s’agit d’un simple accident, comme pour Lens.

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«Lens est une très bonne équipe. J’ai vu ce match, j’en ai profité pour regarder comment joue l’équipe de Côme (le PSG ira à Côme le 20 janvier prochain). Ils ont très bien joué, assure l’Asturien. Ça ne reflète pas l’écart entre les deux équipes, Lens n’est pas une mauvaise équipe. Mais c’est comme ça. Ce résultat, ce sont des accidents. C’est la même chose pour le PSG et Villarreal, ce n’est pas le vrai écart de niveau.»