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Al-Nassr officialise le départ de Jorge Jesus

Par Josué Cassé
1 min.
Jorge Jesus le coach de Benfica @Maxppp

Jorge Jesus l’avait annoncé lui-même. Al-Nassr vient de l’officialiser. Ce jeudi soir, le technicien portugais de 71 ans n’est officiellement plus l’entraîneur de l’équipe saoudienne, lui qui a permis à la formation de CR7 de remporter le titre en Saudi Pro League.

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«Arrivé en challenger .. et nous quitte en héros. Merci Jésus pour tout ce que tu as offert à ton club. Et tu resteras toujours un aimé et adoré des Nasraouis», indique le club saoudien sur ses réseaux sociaux.

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