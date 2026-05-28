Al-Nassr officialise le départ de Jorge Jesus

Jorge Jesus l’avait annoncé lui-même. Al-Nassr vient de l’officialiser. Ce jeudi soir, le technicien portugais de 71 ans n’est officiellement plus l’entraîneur de l’équipe saoudienne, lui qui a permis à la formation de CR7 de remporter le titre en Saudi Pro League.

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حضَـر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا 🏆



شكرًا جيسـوس لكل ماقدمتـه لناديك #النصر ..

وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين 💛 pic.twitter.com/EZ9D1DsTgt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2026

«Arrivé en challenger .. et nous quitte en héros. Merci Jésus pour tout ce que tu as offert à ton club. Et tu resteras toujours un aimé et adoré des Nasraouis», indique le club saoudien sur ses réseaux sociaux.