SPL
Al-Nassr officialise le départ de Jorge Jesus
1 min.
@Maxppp
Jorge Jesus l’avait annoncé lui-même. Al-Nassr vient de l’officialiser. Ce jeudi soir, le technicien portugais de 71 ans n’est officiellement plus l’entraîneur de l’équipe saoudienne, lui qui a permis à la formation de CR7 de remporter le titre en Saudi Pro League.
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حضَـر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا 🏆— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2026
شكرًا جيسـوس لكل ماقدمتـه لناديك #النصر ..
وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين 💛 pic.twitter.com/EZ9D1DsTgt
«Arrivé en challenger .. et nous quitte en héros. Merci Jésus pour tout ce que tu as offert à ton club. Et tu resteras toujours un aimé et adoré des Nasraouis», indique le club saoudien sur ses réseaux sociaux.
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