CdM 2026 : l’arbitre Wilton Sampaio moqué pour son accent anglais
Wilton Sampaio avait la lourde responsabilité d’arbitrer le match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 au Mexique, entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Et l’arbitre brésilien a eu du travail, avec notamment 3 cartons rouges. Il a aussi dû gérer les nouveautés de ce Mondial, étant par exemple obligé de retarder la reprise du jeu en deuxième période à cause d’une coupure publicitaire trop longue.
Es el peor inglés de la historia. Estoy llorando. pic.twitter.com/t4aCurMm3E— Diablos Rojos UY 🇺🇾🏆 (MODO MUNDIAL) (@UyDevils) June 11, 2026
Mais c’est pour une autre raison que Sampaio est devenu viral sur les réseaux sociaux. À la 83e minute, après consultation de la VAR pour un potentiel carton rouge attribué au Sud-Africain Zwane, il a dû communiquer sa décision, en anglais, au micro. Et son manque d’assurance dans cette langue associé à la réaction du milieu Muda, qui cherche tant bien que mal à le comprendre, est l’une des premières images marquantes de ce Mondial 2026.
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