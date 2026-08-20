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Strasbourg : jusqu’à 63 M€ pour Diego Moreira

Par Santi Aouna
1 min.
Diego moreira @Maxppp

Alors que le transfert a été finalisé hier, plusieurs montants circulent autour de l’opération. Selon nos informations, le package s’élève bien à 63 M€, permettant à Strasbourg de réaliser une très grosse vente : 53 millions d’euros fixes, auxquels pourront s’ajouter 10 millions d’euros de bonus.

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Tout est déjà signé entre les différentes parties. Le dossier a notamment été mené avec l’implication d’Elite Vesper, en collaboration avec Jorge Mendes, pour boucler cette opération majeure pour le club alsacien.

Pub. le - MAJ le
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