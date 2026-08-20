Strasbourg : jusqu’à 63 M€ pour Diego Moreira
1 min.
@Maxppp
Alors que le transfert a été finalisé hier, plusieurs montants circulent autour de l’opération. Selon nos informations, le package s’élève bien à 63 M€, permettant à Strasbourg de réaliser une très grosse vente : 53 millions d’euros fixes, auxquels pourront s’ajouter 10 millions d’euros de bonus.
La suite après cette publicité
🚨🔴⚫️🇧🇪 #SerieA |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2026
💰 Strasbourg va bien récupérer 53M€ + 10M€ de bonus pour Diego Moreira
✍️ Dossie mené par Elite Vesper, en collaboration avec Jorge Mendes. pic.twitter.com/UptlXSLxHx
Tout est déjà signé entre les différentes parties. Le dossier a notamment été mené avec l’implication d’Elite Vesper, en collaboration avec Jorge Mendes, pour boucler cette opération majeure pour le club alsacien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer