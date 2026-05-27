Crystal Palace-Rayo Vallecano : les compositions officielles

Crystal Palace et le Rayo Vallecano se retrouvent ce mercredi à 21h en finale de la Ligue Europa Conférence, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir éliminé Strasbourg en demi-finales, les Espagnols tenteront de glaner le premier trophée européen de leur histoire ce soir pour terminer la saison de la meilleure des manières possibles. De leur côté, les Anglais, qui ont terminé 15es en Premier League, voudront soigner les adieux d’Oliver Glasner, qui a annoncé son départ.

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Pour ce faire, le coach autrichien a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Sarr, Mateta et Pino. Lacroix est titulaire en défense centrale avec Riad et Canvot alors que Munoz et Mitchell sont les pistons. Du côté du Rayo, Lejeune occupe l’axe de la défense avec Ciss. Alemao débute en pointe accompagné de De Frutos, Isi Palazon et Alvaro Garcia.

Les compositions officielles :

Crystal Palace :

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