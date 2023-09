Kylian Mbappé ira à un combat de MMA après Clermont-PSG

Victime d’une entorse à la cheville, Kylian Mbappé est toujours incertain pour le match de la septième journée de Ligue 1 contre Clermont. Mais si le Bondynois se rend en Auvergne pur joueur, il devra rentrer rapidement sur la capitale. Le combattant de MMA Cédric Doumbé a fait savoir que le numéro 7 du PSG lui a indiqué qu’il assistera à son combat face à Jordan Zébo prévu samedi 7 octobre à 23h.

«Il y aura Kylian Mbappé, le meilleur footballeur français. Francis Ngannou sera là aussi, tout comme Djibril Cissé, DJ Snake, Gims, Black M et d’autres grands noms. (…) Je n’ai pas parlé à Kylian Mbappé récemment, mais il m’a dit qu’il viendrait avec quelques amis, la moitié de l’équipe du Paris Saint-Germain sera là. Ils vont venir me supporter, ils adorent mon trashtalking et mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ils sont impatients pour le combat », a-t-il indiqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien.