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Serie A : la Roma renverse l’Atalanta sur le fil

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Matías Soulé @Maxppp

La Roma a réalisé un énorme coup ce samedi soir à l’Olimpico. Longtemps menée par l’Atalanta après l’ouverture du score d’Ederson au retour des vestiaires, la Louve a finalement renversé la rencontre dans les dernières minutes. Mario Hermoso a remis les deux équipes à égalité d’une tête à la 89e minute, avant que Matías Soulé ne délivre les siens à la 93e minute, offrant une victoire complètement folle aux hommes de Gian Piero Gasperini.

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Un scénario cruel pour l’Atalanta, qui pensait tenir un précieux succès à l’extérieur après avoir longtemps résisté aux assauts romains. Mais la Roma n’a jamais abandonné et a fini par faire craquer son adversaire dans le temps additionnel. Avec ce succès 2-1, les Giallorossi prennent provisoirement la tête de la Serie A et poursuivent leur sans-faute en championnat.

Pub. le - MAJ le
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