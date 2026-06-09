Christophe Pélissier vise un club ambitieux de Ligue 1

Après un passage solide de près de quatre ans à l’AJ Auxerre, marqué par une descente, une remontée immédiate, puis deux maintiens consécutifs en Ligue 1, Christophe Pélissier a quitté le club bourguignon sur fond de tensions avec le directeur sportif, David Wantier. À 60 ans, l’ancien technicien d’Amiens et de Lorient sort du silence pour la première fois afin de revenir sur ce départ et d’évoquer son avenir, bien décidé à franchir un cap. Désormais libre, l’entraîneur français ne cache plus ses exigences pour la suite de sa carrière et affiche clairement ses ambitions comme il l’a expliqué à L’Equipe :

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«Je vais prendre un peu de repos et de recul mais j’ai désormais l’ambition d’avoir le meilleur projet possible. J’aimerais voir si un projet peut se libérer en Ligue 1 avec des ambitions un peu plus importantes. On dit que je joue toujours le maintien, mais c’est parce que j’ai des équipes qui sont amenées à jouer dans cette catégorie. Je pense avoir prouvé que j’étais capable de réussir mon objectif en Ligue 1, donc j’aimerais le prouver plus haut. Quand je vois certains noms qui circulent dans des clubs plus huppés, je pense avoir fait aussi bien, voire mieux qu’eux. J’aimerais avoir une équipe avec un budget plus important pour performer avec cette équipe-là. Je suis persuadé d’y arriver. Toutes les missions que j’ai eues en Ligue 1, je les ai réussies.» Voilà qui est dit.