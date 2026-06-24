Coupe du Monde 2026 : Mauricio Pochettino est en train de réussir son pari américain !

Les États-Unis confirment, match après match, qu’ils ne sont pas venus à la Coupe du Monde 2026 pour faire de la figuration. Coorganisateurs de la compétition, avec le Mexique et le Canada, les hommes de Mauricio Pochettino ont parfaitement lancé leur tournoi avec deux victoires nettes face au Paraguay (4-1) puis contre l’Australie (2-0). Six points pris, un statut de leader affirmé dans le groupe D et surtout une qualification déjà validée pour les seizièmes de finale : le bilan est, pour l’instant, sans la moindre fausse note. Dans un contexte forcément scruté à domicile, le Team USA assume pleinement son statut et répond présent sur le terrain. Après la première victoire, Pochettino déclarait : « nous sommes tellement contents, car le premier match n’est jamais facile. C’est toujours difficile, surtout en tant que pays hôte, avec les attentes… Mais la façon dont ces gars ont géré toutes ces attentes et cette pression, c’était vraiment impressionnant. Je pense que les 45 premières minutes étaient incroyables. Il est difficile de trouver une équipe qui joue comme ça. Mais je suis très content et très fier. »

La suite après cette publicité

Au-delà des résultats, c’est aussi la manière qui impressionne. Dès l’entrée en matière face au Paraguay, les Américains ont imposé un rythme élevé, une intensité constante et une efficacité offensive redoutable. Le succès face à l’Australie a confirmé cette impression de maîtrise globale, même sans avoir besoin de forcer outre mesure. Signe supplémentaire de maturité : l’équipe a su gérer les temps faibles et verrouiller ses avantages sans jamais réellement trembler, malgré un adversaire australien plus entreprenant après la pause. L’expérience de Mauricio Pochettino est en train de payer, loin du court parcours du Mondial 2022 où les États-Unis avaient été éliminés dès les huitièmes de finale par les Pays-Bas.

Folarin Balogun, l’homme en forme des USA

Dans cette dynamique collective déjà bien huilée, un homme s’impose comme la véritable révélation de ce début de tournoi : Folarin Balogun. L’attaquant de l’AS Monaco incarne le point d’ancrage offensif du système de Pochettino. Déjà décisif à deux reprises, il s’est illustré par son sens du but, sa capacité à attaquer la profondeur et son impact permanent sur les défenses adverses. Dans une sélection jeune et en quête de leaders offensifs, il apparaît comme le facteur X capable de faire basculer les grandes rencontres, à l’image de son super doublé en seulement 15 minutes face au Paraguay.

La suite après cette publicité

Et même l’absence de Christian Pulisic lors du deuxième match n’a pas perturbé la mécanique américaine, lui qui est pourtant l’atout principal de cette formation américaine. Là où certaines équipes auraient pu perdre en fluidité ou en repères, les États-Unis ont au contraire maintenu leur niveau de performance. Une preuve supplémentaire de la profondeur de l’effectif et de la cohérence du projet mis en place par Pochettino, qui semble avoir trouvé un équilibre collectif sans dépendance excessive à une seule individualité. En effet, même un joueur complètement perdu des radars comme l’ex-prodige de Dortmund, Giovanni Reyna, a su tirer son épingle du jeu avec un but libérateur pour lui lors du premier match.

Le luxe d’un Mondial à domicile sans être favori

Autre élément marquant : le rapport à la pression. Pays hôte de la compétition, les États-Unis n’avaient pas forcément l’étiquette d’un favori naturel à ce niveau d’exigence mondiale, d’autant que selon le journal Le Parisien un récent sondage rappelait que l’engouement était encore mesuré pour une partie de la population adulte avant le début de cette Coupe du Monde 2026. Pourtant, sur le terrain, cette forme de scepticisme extérieur ne transparaît absolument pas. L’équipe joue libérée, structurée, et profite même d’un soutien progressif qui grandit au fil des performances.

La suite après cette publicité

Le coach a même évoqué ce sujet en conférence de presse : « même si je ne suis pas américain, j’étais très ému après le match (face à l’Australie), car je trouve que l’ambiance était incroyable. Les supporters étaient formidables. L’accueil chaleureux, la façon dont ils nous soutiennent, et comme il célèbre la victoire, tout cela rend le moment très émouvant. Les joueurs sont aussi très émus. Je pense qu’il y a une connexion parfaite entre l’énergie des tribunes et celle de l’équipe. Cela nous rend très fier, car créer ce lien avec le public, c’est exactement ce que nous voulions Si nous voulons réaliser de grandes choses, c’est ce dont nous avons besoin ».

Enfin, la gestion de Mauricio Pochettino apparaît comme un facteur déterminant dans ce début de parcours. L’ancien coach du PSG et de Tottenham a su installer un cadre clair, une intensité de jeu cohérente et une rotation intelligente, tout en maintenant une dynamique positive dans le groupe. Avec une qualification déjà en poche et une dernière rencontre face à une Turquie sans enjeu, les États-Unis avancent désormais vers la phase à élimination directe avec une confiance grandissante et des ambitions qui commencent à prendre une autre dimension.