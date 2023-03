LdC, Naples : Luciano Spalletti n’est pas du tout satisfait du tirage

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a réservé de belles surprises. D’un côté, il aura offert un véritable choc entre Manchester City et le Bayern Munich, alors que les amateurs de Serie A auront droit à un joli duel entre l’AC Milan et le Napoli. Après avoir découvert le résultat du tirage, Luciano Spalletti, l’entraîneur du Napoli, a encensé le Milan AC, son futur adversaire en Coupe d’Europe.

«Contre l’Eintracht Francfort, c’était compliqué parce que quand tout le monde disait qu’on avait déjà passé le tour après l’aller, ça crée une tension supplémentaire. (…) J’aurais préféré ne pas rencontrer d’Italiens et seuls les incompétents parlent d’un bon tirage. Milan c’est la Ligue des champions et seul Maldini en a gagné 5. Ces derniers jours, j’ai lu que le PSG et City avaient du mal à aller jusqu’au bout car ils manquent d’expérience dans cette compétition et si c’est vrai, Milan sont les favoris pour la victoire finale».

