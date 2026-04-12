OL-Lorient : les regrets d’Olivier Pantaloni

Le FC Lorient a rendu les armes, ce dimanche soir, sur la pelouse de l’OL malgré de très belles occasions (0-2). Après la rencontre, le coach des Merlus, qui a annoncé son départ en fin de saison, a d’ailleurs fait part de sa déception. «On entame mal la deuxième période, on prend deux buts en 12 minutes, c’est un peu le point noir de cette saison, on fait une très bonne première mi-temps on est tombés sur un très grand gardien, l’équipe n’a jamais renoncé même à 2-0, c’est beaucoup de déception car on fait un match très correct mais on loupe cette entame de seconde période», a d’abord analysé le technicien de 59 ans.

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Relancé sur son avenir, Pantaloni a par ailleurs confié que l’annonce de son départ ne devait pas perturber son équipe lors de ce sprint final. «C’est une superbe saison pour nous donc ça serait dommage de la gâcher en se relâchant mas ce n’est pas l’identité de cette équipe, on a des valeurs et on doit les garder jusqu’à la fin de la saison. L’objectif est de rester 9e, voir de gagner une place ou deux mais il faut rester dans cette zone. Je pars forcément avec des regrets de ne pas avoir pu prolonger».