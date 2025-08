L’OL dresse le portrait-robot du successeur de Lucas Perri

Après le départ de Lucas Perri pour 16 M€ à Leeds, l’OL se retrouve sans gardien numéro 1. Plusieurs noms sont d’ailleurs sortis du chapeau, dont celui de Dominik Greif qui évolue à Majorque. Interrogé à son sujet par Le Progrès, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur cette piste.

«Non, mais dans le profil, Lucas (Perri) avait les critères que l’on aime, moderne, de la taille, de la présence, une envergure qui impressionne, on va rechercher un profil un peu similaire. Après, sur ce stage, on est très content de Rémy (Descamps) et Lassine (Diarra).» Malgré tout, les Gones poursuivent leurs recherches.