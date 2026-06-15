CdM 2026, Pays-Bas : Virgil van Dijk déteste les pauses fraîcheur

Après le match nul concédé par les Pays-Bas face au Japon (2-2), Virgil van Dijk s’est présenté en zone mixte. S’il a reconnu la qualité des Japonais, le défenseur de Liverpool s’est, en revanche, agacé des pauses fraîcheur. «J’ai regardé presque tous les matchs jusqu’à aujourd’hui et… à chaque fois qu’on part en pause publicitaire, c’est un peu… je ne suis pas vraiment fan de ça».

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Avant de poursuivre : «je pense que pour les téléspectateurs neutres devant leur télévision, ce n’est pas génial non plus. Évidemment, ce serait bien de les supprimer, mais je pense qu’il faut examiner chaque match séparément mais je crois que j’en ai déjà assez dit à ce sujet». Le message est passé…