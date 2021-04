Barça : Ronald Koeman veut voir Ousmane Dembélé rester

La suite après cette publicité

Dans un match compliqué face à Valladolid, le FC Barcelone a pu compter sur Ousmane Dembélé (23 ans) pour débloquer la situation. L’attaquant français a inscrit le seul but du match et confirme qu’il est de retour à un très bon niveau depuis quelques semaines maintenant.

Le retour en forme de l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est pas pour déplaire à Ronald Koeman (58 ans). L’entraîneur néerlandais est logiquement très satisfait de son joueur et aimerait le voir rester au Barça alors que son contrat expire en juin 2022 et qu’il n’a toujours pas prolongé. « Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail. (…) Vous êtes surpris par sa performance ? Pas moi. Quand les blessures le laissent tranquille et qu'il va bien physiquement, il nous donne beaucoup. C'est un excellent dribbleur, il est très rapide, joue bien des deux pieds et nous aide dans tout. Je suis très content pour lui, il travaille pour ça et il le mérite. Si ça ne tient qu’à moi, bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous », a-t-il lancé.