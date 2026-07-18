Coupe du Monde 2026 : une légende anglaise veut déjà virer Thomas Tuchel

Après l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine (2-1), Michael Owen n’a pas seulement remis en question la mentalité des Three Lions, mais également les choix de Thomas Tuchel. L’ancien Ballon d’Or estime que la gestion du match par le sélectionneur anglais a renforcé la peur de perdre au lieu d’encourager l’équipe à continuer d’imposer son jeu. « C’est là que Thomas Tuchel entre en jeu. Je ne l’ai pas mentionné jusqu’à présent car je crois qu’il est important d’aborder des problèmes plus profonds, ancrés depuis des générations. Mais il s’est trompé. Il n’a pas aidé l’équipe quand elle en avait le plus besoin. Ses remplacements et ses changements tactiques ont engendré négativité et doute. C’étaient parmi les pires que je n’ai jamais vus. On l’avait recruté pour changer la donne. Mais au lieu d’être la solution, il est devenu une partie du problème », a lâché l’ancien international anglais.

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Michael Owen est également revenu sur la décision de prolonger Thomas Tuchel avant même le début du Mondial, une décision qu’il juge incompréhensible au regard du parcours réalisé jusque-là. « Tuchel a connu une carrière exceptionnelle et il a beaucoup de qualités. Mais pour le match le plus important de sa vie, et le plus important de l’histoire récente de l’Angleterre, ce n’est pas le moment de commettre une erreur. Les grands champions savent se surpasser dans les moments décisifs. Ils prennent les meilleures décisions sous pression », a-t-il poursuivi. Pour lui, cette élimination confirme une conviction qu’il porte depuis longtemps : Thomas Tuchel ne serait pas l’homme capable de mener l’Angleterre vers un sacre majeur, et un changement à la tête des Three Lions serait désormais nécessaire.