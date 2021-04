PSG : Leonardo sait déjà qui recruter

La suite après cette publicité

S'il y a un homme qui doit être très occupé en ce moment, c'est bien Leonardo. Il y a ces deux dossiers - Neymar et Mbappé - qui paralysent l'actualité du club. Même si les dernières nouvelles se veulent assez positives, du moins pour la star brésilienne, il y a tout une ribambelle de joueurs à qui il faudra trouver un club. Mais surtout, il faudra renforcer l'équipe en se montrant astucieux, avec une marge de manœuvre pas forcément très importante.

Le 17 mars dernier, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que Mauricio Pochettino souhaitait enrôler Serge Aurier. Des discussions entre le coach et son ancien latéral droit avaient déjà eu lieu, et les Spurs avaient fixé son prix à 12 millions d'euros. L'ancien du PSG lui était séduit par l'idée d'un retour du côté de la capitale française. Une information confirmée par Le Parisien ce dimanche.

Deux postes ciblés

Le média dévoile ainsi que le PSG a l'intention de recruter à deux postes en priorité en vue du mercato estival. Le poste de latéral droit donc, où Serge Aurier serait l'élu pour remplacer un Florenzi qui ne convainc pas tout le monde au sein du club. Puis, un milieu de terrain sera aussi recruté, même si cette fois, aucun nom n'a vraiment fuité dans la presse.

Plus tôt en avril, Foot Mercato révélait que Tiémoué Bakayoko avait été proposé au Paris Saint-Germain, mais on ne sait pas vraiment si les décideurs parisiens ont donné suite à ce dossier. Leonardo va donc devoir se montrer imaginatif. Mais on sait déjà que Serge Aurier sera le premier feuilleton mercato estival côté parisien, un peu plus de cinq ans après la fameuse histoire du Periscope.