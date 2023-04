Stade Rennais : Bruno Genesio dément des tensions avec Florian Maurice

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à deux jours de défier le SCO d’Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, Bruno Genesio en a profité pour répondre à d’éventuelles rumeurs de tensions entre lui et Florian Maurice, son directeur sportif.

«J’entends beaucoup de choses sur ce qui se passerait entre Flo et moi. C’est faux, archi-faux. Avant d’être la personne qui m’a fait venir ici et d’être mon directeur sportif, Flo est d’abord mon ami, a déclaré Bruno Genesio à deux jours du match de la 33eme journée de Ligue 1 Rennes-Angers (dimanche à 15h). C’est un vrai privilège pour un entraîneur comme moi. J’ai quelques valeurs dans la vie. L’amitié et la fidélité sont supérieurs au football chez moi.»

