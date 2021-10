Ligue 1 : réduit à dix, l'OL concède le nul lors du derby

Un 123e derby. Ce dimanche soir d'automne, l'AS Saint-Etienne recevait l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. En manque de points dans ce début de saison, les hommes de Peter Bosz devaient s'imposer pour recoller au podium. De leur côté, les Verts devaient profiter de ce match pour s'offrir leur première victoire de la saison. Et d'entrée, la rencontre allait d'un but à l'autre. Aouar se voyait refuser l'ouverture du score (2e) alors que Khazri ratait l'immanquable en trouvant le poteau, face au but vide (9e). L'OL passait finalement à la vitesse supérieure avant la pause, mais Green se montrait impérial devant Aouar (13e, 18e). Mais alors que Khazri se voyait également refuser un but (34e), Aouar, parfaitement servi en profondeur par Paqueta, ouvrait le score d'un enroulé à ras de terre (1-0, 42e). Shaqiri pensait doubler la mise, mais son but était refusé par le VAR (44e).

Après une première partie très animée où les Gones avaient réussi à prendre les devants, les Stéphanois poussaient et parvenaient à mettre à mal l'organisation lyonnaise. Emmenés par un Nordin virevoltant, l'ASSE progressait dans la moitié de terrain lyonnaise, mais manquait d'occasions franches. Mais sur un ballon lancé en profondeur, sorti loin de son but, Anthony Lopes déviait de la main une frappe de Bouanga. Après visionnage des images, le portier portugais était logiquement expulsé (74e). Gourna-Douath cherchait à en profiter, mais voyait sa reprise retomber sur la ligne (76e). Dans les derniers instants, suite à une main de Denayer dans sa surface, Khazri punissait l'OL et égalisait sur penalty (90e+5). En grande difficulté en fin de rencontre, l'OL concède le nul et tombe à la 10e place. Vaillants ce dimanche soir, les Verts ne perdent pas, mais restent lanterne rouge sans la moindre victoire acquise avant la trêve internationale.