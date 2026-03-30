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Argentine : ému aux larmes, Scaloni stoppe sa conférence de presse en parlant de Panichelli

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Joaquín Panichelli, à nouveau buteur ce soir avec Strasbourg @Maxppp
Argentine Zambie

Joaquin Panichelli a vécu un énorme coup dur. Blessé au genou avec la sélection argentine, l’attaquant de Strasbourg est touché aux ligaments croisés et ne rejouera plus de la saison. Une blessure grave qui signifie également la fin de ses rêves de disputer la prochaine Coupe du Monde 2026. Et avant d’affronter la Zambie, le sélectionneur albiceleste, Lionel Scaloni, a logiquement été interrogé sur le cas du Strasbourgeois. Ce qui a donné lieu à un moment particulièrement émouvant.

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Diario Olé
Scaloni estaba por empezar a ponerse a llorar cuando se puso a hablar de la lesión de Panichelli y decidió CORTAR la conferencia de prensa 😢🇦🇷

📹 @candeciocan @pilarblanco__
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« C’est très difficile. Nous avons parlé avec lui. Il nous a rejoints après avoir reçu les résultats (de son examen) alors qu’il aurait pu rester tranquillement à l’hôtel. Il est venu, il a demandé à nous parler. Ç’a été très émouvant. Il avait raison dans tout ce qu’il a dit. Il a dit qu’il ne le méritait pas. Je lui ai répété l’autre jour et je le répète : il ne le méritait pas. Personne ne le mérite, mais lui particulièrement. C’est un travailleur. Il avait gagné le droit d’être ici. C’est ce que je lui ai dit, qu’il allait avoir une autre opportunité, qu’il devait continuer comme ça. Il s’était déjà blessé et, la vérité, c’est que c’est quelqu’un fait passer quelque chose. Il s’entraînait bien et… putain, je ne parle plus… », a-t-il déclaré avant de se lever et de mettre fin à sa conférence de presse, sous les applaudissements des journalistes

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