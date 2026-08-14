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Omar Da Fonseca quitte beIN Sports et rejoint Disney+ avec Julien Brun

Par Sasha Nahon
1 min.
Omar Da Fonseca en plateau sur BeIN Sports (crédit photo Panoramic) @Maxppp

C’est un changement majeur pour les amateurs de Liga en France. Après 14 années passées sur beIN Sports, Omar Da Fonseca quitte la chaîne pour rejoindre Disney+, selon L’Équipe. À 66 ans, le consultant argentin continuera donc de commenter le Championnat espagnol, dont il est devenu l’une des voix les plus identifiables en France. Il formera un nouveau duo avec Julien Brun, également recruté par la plateforme après avoir notamment travaillé pour beIN Sports, Prime Video et DAZN. Resté sans micro en club la saison dernière, le journaliste de 48 ans avait retrouvé les commentaires cet été sur M6 à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, aux côtés de Samuel Umtiti.

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Disney+ mise ainsi sur deux visages expérimentés pour accompagner son arrivée sur la Liga. Brun et Da Fonseca seront chargés de commenter les principales affiches du championnat espagnol, dont la plateforme détient l’intégralité des rencontres pour les trois prochaines saisons, comme DAZN. Le duo débutera dès ce samedi 15 août avec Alavés-Getafe à 19h30, avant les premières rencontres du Real Madrid et du FC Barcelone prévues respectivement les 26 et 27 août. Les autres matchs seront commentés par différents journalistes, parmi lesquels Alban Lepoivre.

Pub. le - MAJ le
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