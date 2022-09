L'OGC Nice a loupé le coche pour Khvicha Kvaratskhelia

Auteur d'un début de saison remarquable avec Naples, Khvicha Kvaratskhelia est l'une des révélations de cette année en Serie A, et même en Europe. Après de nombreuses prestations de très haut-niveaux, la pépite géorgienne fait couler beaucoup d'encre et notamment en France. Willy Sagnol avait en effet tenté de convaincre plusieurs clubs français de le recruter dès cet été, en vain donc. On apprend d'ailleurs aujourd'hui, grâce aux indiscrétions de nos confrères de Nice-Matin, que l'OGC Nice a raté le jeune joueur de 21 ans.

« Il a été dans le viseur de l'OGC Nice cet été », s'est tout d'abord exprimé Vincent Menichini, journaliste au quotidien régional français, dans l'émission Gym Tonic. Avant de poursuivre : « finalement, cela ne s'est pas fait parce que Julien Fournier est parti en cours de mercato. Il a 21 ans. Il a signé pour seulement 5 millions d'euros à Naples. Son début de saison est remarquable. Il a été énorme contre Liverpool. Il en est à 7 matchs et 4 buts cette saison. Cela montre complètement l'immense bordel de l'été niçois. Encore un joueur qui a échappé à l'OGC Nice. »