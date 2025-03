Ligue des Champions : fin du rêve pour le LOSC, éliminé par le Borussia Dortmund !

Après la qualification tonitruante du Paris Saint-Germain mardi soir à Anfield contre Liverpool, le football français avait une chance précieuse ce mercredi de valider un deuxième ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, le LOSC ouvrait les portes de son stade de Pierre Mauroy à un Borussia Dortmund en pleine crise qui enchaîne des clashs intenses en interne. À la suite d’un précieux match nul (1-1) au Signal Iduna Park à l’aller, les Dogues pouvaient finir le travail ce mercredi à la maison. À domicile, les Nordistes s’articulaient dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart derrière Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro et Ismaily. Benjamin André était placé en sentinelle avec Ngal’ayel Mukau et Ayyoub Bouaddi à ses côtés. Plus haut, Jonathan David était placé en pointe avec Rémy Cabella et Hakon Haraldsson dans les couloirs. De son côté, le club allemand optait pour un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages. Devant lui, on retrouvait Pascal Groß, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Julian Ryerson en défense. Marcel Sabitzer et Emre Can épaulaient Julian Brandt dans l’entrejeu avec Karim Adeyemi et Maximilian Beyer sur les ailes. En pointe, Serhou Guirassy était le buteur des Marsupiaux.

La suite après cette publicité

La première période a été marquée par un gros pressing d’entrée de jeu de la part du Borussia Dortmund qui essayait de pousser Lille à la faute. Mais les troupes de Bruno Genesio s’en sortaient très bien face au pressing allemand et faisaient preuve de précision technique. Au point où ce sont bien les Dogues qui ont ouvert le score. Déboulé côté gauche d’Ismaily qui a été mis sur orbite, le Brésilien a bien accéléré dans la surface et a centré devant le but pour Jonathan David qui a frappé à bout portant. Peu puissante, sa tentative est passée néanmoins entre les jambes de Gregor Kobel qui s’est totalement loupé sur cette action (6e, 1-0). Le LOSC avait la détermination d’enchaîner et tentait tout pour faire déjà plier le BVB. Thomas Meunier a trouvé plein axe Hákon Haraldsson, qui a tenté une louche vers la droite de la surface pour Rémy Cabella, mais la reprise de ce dernier est passée au-dessus du but (14e). Mais le club allemand n’avait pas dit son dernier mot et souhaitait sonner les Dogues. En ce sens, Dortmund a lancé un contre avec Serhou Guirassy, qui a remonté le ballon avant de servir Pascal Groß sur la gauche de la surface. À bout portant, sa frappe a été déviée par Lucas Chevalier, puis repoussée par Alexsandro Ribeiro, avant que le gardien lillois ne capte définitivement le ballon (17e). Le premier temps fort des Allemands battait son plein. Julian Ryerson a récupéré haut sur Meunier, repiqué vers la surface et enroulé une frappe repoussée en corner par Chevalier (19e). Sur le corner de Ryerson, Julian Brandt a placé une tête au premier poteau, repoussée par le gardien. Le ballon est revenu dans l’axe, où Guirassy a tenté sa chance, mais s’est heurté une nouvelle fois à Chevalier. Après un cafouillage, Brandt a frappé à droite de la surface, mais Thomas Meunier a sauvé sur sa ligne (20e). Une triple parade exceptionnelle qui a soulagé le LOSC.

Les Schwarz-Gelben sont toujours vivants !

Dans la foulée, Rémy Cabella a lancé Hákon Haraldsson sur la gauche de la surface, où ce dernier a centré en retrait malgré un angle fermé. Il a trouvé Benjamin André au point de penalty, mais sa tête est passée juste à droite du but de Gregor Kobel (34e). Le BVB a repris sa marche en avant. Sur la droite, Waldemar Anton a centré fort vers le but nordiste. Pascal Groß a repris de la tête, mais sa tentative est passée au-dessus du but de Lucas Chevalier (45e+1). À la pause, Lille pointait devant, non sans trembler. Dans le second acte, le BVB n’a pas tardé à réagir. Emre Can a envoyé un long ballon dévié dans la profondeur par Julian Brandt pour Serhou Guirassy. Ce dernier est entré dans la surface avant de s’écrouler au contact de Thomas Meunier, provoquant un penalty pour Dortmund. Emre Can a frappé le penalty plein axe, prenant à contre-pied Lucas Chevalier, parti sur la droite (54e, 1-1). Et ce n’était pas fini. Julian Brandt a transmis sur la gauche de la surface à Julian Ryerson, qui a centré en retrait. Karim Adeyemi a attaqué le ballon, mais sa frappe a heurté le haut de la barre transversale de Lucas Chevalier (62e) pour le plus grand bonheur du banc lillois et des 50 000 fidèles du LOSC dans les travées de Pierre Mauroy.

La suite après cette publicité

Mais peu après, le BVB a tenté d’enchaîner dans le sillage de Julian Ryerson, toujours en grande forme, qui a centré côté gauche vers le premier poteau lillois, où la tête de Maximilian Beier est passée à gauche du cadre (63e). Ryerson, encore une fois inspiré, a ensuite éliminé Rémy Cabella avant de servir Serhou Guirassy. Ce dernier a décalé Maximilian Beier, dont la lourde frappe est venue se loger sur la droite du but de Lucas Chevalier (65e, 1-2). Toujours motivé à l’idée d’égaliser, Thomas Meunier a déboulé sur la droite avant de trouver Hákon Haraldsson dans la surface. Ce dernier a centré vers le premier poteau pour Jonathan David, dont la reprise de volée a été captée par Gregor Kobel (79e). Trouvé sur la gauche de la surface par André Gomes, Jonathan David a centré vers le second poteau, où la tête de Chuba Akpom a rebondi sur la pelouse avant d’être captée par Gregor Kobel (84e). Marcel Sabitzer a remis le ballon vers l’entrée de la surface plein axe, où Serhou Guirassy a enchaîné avec une frappe qui a fusé à gauche du but de Lucas Chevalier (90e). Avec cette victoire à Lille (1-2), Dortmund verrouille sa qualification pour les quarts de finale et affrontera donc le FC Barcelone pour une très belle affiche européenne. Quant à Lille, les esprits seront désormais tournés vers la fin de saison en Ligue 1 avec l’espoir d’accrocher un nouveau spot pour la C1, à l’heure où le LOSC pointe à la 5ème position, à deux points de la 3ème place.