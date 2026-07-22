Le Real Madrid négocie la vente de Gonzalo Garcia

Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Endrick et le prochain retour de Rodrygo, le secteur offensif du Real Madrid est complet. Déjà obligé de composer avec un statut de remplaçant alors qu’Endrick était prêté à Lyon, Gonzalo Garcia sait que son futur chez les Merengues est bouché. Heureusement pour lui, une porte s’est ouverte.

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The Athletic annonce que la Casa Blanca est en discussions avec Fulham pour le transfert de son attaquant de 22 ans (13 buts en 51 matches de Liga). L’intérêt des Cottagers n’est pas nouveau puisqu’ils étaient déjà cités comme de sérieux courtisans depuis l’arrivée d’Alvaro Arbeloa aux manettes. L’ancien coach du Real Madrid a donc réussi à convaincre ses dirigeants de passer à l’action.