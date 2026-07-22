Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Le Real Madrid négocie la vente de Gonzalo Garcia

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gonzalo García sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp

Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Endrick et le prochain retour de Rodrygo, le secteur offensif du Real Madrid est complet. Déjà obligé de composer avec un statut de remplaçant alors qu’Endrick était prêté à Lyon, Gonzalo Garcia sait que son futur chez les Merengues est bouché. Heureusement pour lui, une porte s’est ouverte.

La suite après cette publicité

The Athletic annonce que la Casa Blanca est en discussions avec Fulham pour le transfert de son attaquant de 22 ans (13 buts en 51 matches de Liga). L’intérêt des Cottagers n’est pas nouveau puisqu’ils étaient déjà cités comme de sérieux courtisans depuis l’arrivée d’Alvaro Arbeloa aux manettes. L’ancien coach du Real Madrid a donc réussi à convaincre ses dirigeants de passer à l’action.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Real Madrid
Fulham
Gonzalo García

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Fulham Logo Fulham
Gonzalo García Gonzalo García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier