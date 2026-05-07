OM : la mise au vert encore prolongée !

La mise au vert imposée «jusqu’à nouvel ordre» par la direction de l’OM va finalement durer la semaine quasi entière. Entamée lundi, elle devrait se prolonger jusqu’à vendredi, d’après les dernières informations de RMC. Les joueurs vont donc passer une nuit de plus à la Commanderie et ne verront presque pas leur famille de la semaine. Le dimanche, la délégation marseillaise doit s’envoler pour Le Havre, théâtre de leur 33e journée.

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Cela fait suite à un nouvel incident survenu lors de la séance d’entraînement de mercredi matin. Nous vous le révélions hier, Habib Beye a stoppé net l’entraînement, particulièrement agacé de voir la séquence proposée par les Olympiens. Furieux, il a quitté le terrain pour regagner directement les vestiaires. L’investissement de Mason Greenwood est une nouvelle fois pointée du doigt, même si c’est loin d’être le seul.