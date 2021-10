Liga : en difficulté, Levante et Getafe se neutralisent

Battue par les Bleus en finale de la Ligue des Nations (2-1), la Roja laissait place au retour de la Liga après cette trêve internationale convaincante pour le football espagnol. À la Ciudad de Valencia, Levante (18e, 4 pts) accueillait Getafe (20e, 1 pt) pour une rencontre de tous les dangers entre deux formations en très grande difficulté depuis le début de la saison. Lanterne rouge de ce championnat, les Azulones étaient toujours à la recherche de leur première victoire (un nul et sept défaites) et espéraient bien relever la tête après une entame cauchemardesque. Même son de cloche pour les Granotes, orphelins du moindre succès depuis la reprise (4 nuls, 4 revers). Pour cette rencontre, Quique Sanchez Flores, successeur de Michel limogé durant la trêve internationale, alignait un 4-4-2 avec Nemanja Maksimovic en soutien de Sandro Ramirez, présent à la pointe de l'attaque. En face, Paco Lopez optait pour un 4-5-1 où l'expérimenté Soldado (36 ans) était chargé d'apporter le danger aux abords de la surface adverse.

La suite après cette publicité

Dans une première période très équilibrée, les deux mal classés de ce championnat tentaient surtout de se rassurer au regard de leurs spirales négatives respectives. Imprécis devant le but, Levante et Getafe ne parvenaient pourtant pas à se départager et rentraient dos à dos à la pause. Et malgré une pression plus importante des Granotes au retour des vestiaires, personne ne trouvait la faille dans cette rencontre. Un score nul et vierge (0-0) qui n'arrange aucune des deux formations, toujours plongées dans les profondeurs du classement (18e et 20e). Lors de la dixième journée, Levante se déplacera sur la pelouse de Séville. Getafe accueillera le Celta.

Le classement complet de la Liga

Le classement des buteurs