C4 : Monaco réagit au tirage

Pour la première fois de son histoire, l’AS Monaco va disputer la Ligue Conference. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club du Rocher a hérité d’un tirage très abordable. Interrogé, le directeur sportif Thiago Scuro n’a pas caché sa satisfaction, mais refuse d’endosser le rôle de favori.

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« On a fait un bon tirage, mais on va avoir de bons matches. Favoris ? Non, il faut jouer chaque match. L’objectif, c’est de se qualifier pour la phase de play-offs. (Gagner le trophée) Je suis d’accord, mais pas aujourd’hui. Avant, il faut jouer la phase de poules, vivre les matches », a-t-il confié au micro de Canal+.