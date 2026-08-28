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UEFA Europa Conference League

C4 : Monaco réagit au tirage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thiago Scuro @Maxppp

Pour la première fois de son histoire, l’AS Monaco va disputer la Ligue Conference. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club du Rocher a hérité d’un tirage très abordable. Interrogé, le directeur sportif Thiago Scuro n’a pas caché sa satisfaction, mais refuse d’endosser le rôle de favori.

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« On a fait un bon tirage, mais on va avoir de bons matches. Favoris ? Non, il faut jouer chaque match. L’objectif, c’est de se qualifier pour la phase de play-offs. (Gagner le trophée) Je suis d’accord, mais pas aujourd’hui. Avant, il faut jouer la phase de poules, vivre les matches », a-t-il confié au micro de Canal+.

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