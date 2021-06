PSG : retournement de situation pour Alessandro Florenzi

La suite après cette publicité

La tendance était claire pour Florenzi. Malgré des débuts plus ou moins intéressants, le joueur prêté par l'AS Roma l'été dernier n'avait pas convaincu son monde du côté du PSG. Du moins, pas pour être titulaire indiscutable dans ce club qui espère tout gagner tous les ans. La tendance était claire : il allait revenir à la Roma cet été, et la Louve chercherait même à s'en débarrasser.

Il était donc impensable de voir Leonardo et ses équipes lever cette option d'achat de 9 millions d'euros... Mais visiblement, tout a changé ces dernières heures. En effet, en Italie, les médias nous apprennent que le latéral italien de 30 ans, à l'Euro avec sa sélection actuellement, pourrait bien rester en terres parisiennes. Le Corriere dello Sport dévoile ainsi de nouveaux détails intéressants à ce sujet.

Un entretien dans les prochains jours

Une réunion est ainsi prévue entre l'agent du joueur et Leonardo, le directeur sportif parisien, dans les jours à venir. Des discussions concernant un possible transfert définitif à Paris auront ainsi lieu, et le dirigeant du deuxième de la dernière Ligue 1 informera officiellement l'agent des plans du club concernant celui qui est aussi convoité par l'Inter.

On peut cependant imaginer qu'au vu des pistes mercato sorties dans la presse, menant à Achraf Hakimi et Serge Aurier notamment, Florenzi aurait un rôle secondaire s'il venait à rester pour la saison prochaine. Ce qui interroge aussi sur l'avenir de Colin Dagba... On devrait en savoir plus dans les prochains jours...