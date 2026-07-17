Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Premier League

Leeds débourse 40M€ pour une révélation bosnienne !

Par Josué Cassé
1 min.
Tarik Muharemovic @Maxppp

Révélation avec Sassuolo la saison dernière en Serie A, Tarik Muharemovic s’est engagé, ce vendredi, avec Leeds en Premier League. Le transfert du défenseur bosnien, présent à la Coupe du Monde 2026, est estimé à 40 millions d’euros. Le défenseur bosnien (17 sélections) a signé un contrat de cinq ans.

La suite après cette publicité

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature du défenseur Tarik Muharemović pour un contrat de 5 ans en provenance du club de Serie A Sassuolo», indique le communiqué du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Leeds
Tarik Muharemović

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds
Tarik Muharemović Tarik Muharemović
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier