Leeds débourse 40M€ pour une révélation bosnienne !

Révélation avec Sassuolo la saison dernière en Serie A, Tarik Muharemovic s’est engagé, ce vendredi, avec Leeds en Premier League. Le transfert du défenseur bosnien, présent à la Coupe du Monde 2026, est estimé à 40 millions d’euros. Le défenseur bosnien (17 sélections) a signé un contrat de cinq ans.

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We are delighted to announce the signing of defender Tarik Muharemović on a 5 year deal from Serie A side Sassuolo pic.twitter.com/XIRPeutR8t — Leeds United (@LUFC) July 17, 2026

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature du défenseur Tarik Muharemović pour un contrat de 5 ans en provenance du club de Serie A Sassuolo», indique le communiqué du club.