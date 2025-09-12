Deux départs surprises au Real Madrid, le futur club de Bernardo Silva est connu

Départs de dernière minute au Real Madrid ?

Dani Ceballos et Raul Asencio sont partis pour faire la saison en tant que remplaçant au Real Madrid. Sauf si ces derniers venaient à rejoindre la Turquie. Car comme le placarde Footmac sur sa Une, Fenerbaçhe a l’intention de demander un prêt pour le milieu espagnol. Ce serait un prêt avec option d’achat pour le joueur qui était tout proche de rejoindre l’OM cet été. Pour le défenseur central, c’est Besiktas qui rêverait de le recruter. Ces deux clubs turcs vont devoir faire vite car le mercato ferme ses portes aujourd’hui en Turquie !

Fin d’une ère à Manchester City

Manchester City va encore dire adieu à une légende. Sport rapporte que Bernardo Silva prépare son départ. En fin de contrat en 2026, le Portugais devrait faire son retour à Benfica, son club formateur. Joao Noronha, candidat à la présidence de Benfica pour les élections du 25 octobre, a confirmé au journal A Bola son intention de recruter Bernardo Silva s’il prend la tête du club lisboète. Il garantit son arrivée en janvier ou l’été prochain. Après Kevin De Bruyne cet été, le départ de Bernardo Silva signifierait vraiment la fin d’une ère à Manchester City.

Le PSG veut préserver Hakimi

Cette saison plus que jamais, les blessures seront à éviter pour le PSG. Attention à ne pas trop tirer la corde pour certains, le journal L’Equipe évoque le cas Achraf Hakimi. Jamais avare en effort, le Marocain enchaîne depuis plusieurs saisons. Certains disent même que c’est un miracle qu’il ne soit pas gravement blessé avec tous ses matchs à haute intensité. L’objectif pour son club et son préparateur personnel est d’optimiser sa récupération pour éviter les blessures. Luis Enrique n’hésitera pas à le faire souffler. Si aucun remplaçant n’a été recruté, le coach espagnol compte sur Zaire-Emery, mais aussi Marquinhos voir la nouvelle recrue Zabarnyi. Derrière le jeune David Boly 16 ans tape aussi à la porte.