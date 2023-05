Le Real Madrid veut griller le PSG dans le dossier José Mourinho

La suite après cette publicité

C’est un dossier sur lequel nous vous avons dévoilé bon nombre d’informations en exclusivité ces derniers jours. Les discussions entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain ont déjà démarré depuis un moment déjà, et le Special One est l’objectif prioritaire de la direction parisienne pour prendre les commandes de l’équipe. Le tacticien portugais est, avec Tiago Motta, la piste numéro 1 des Qataris pour prendre la relève d’un Galtier dont le sort semble scellé.

José Mourinho aurait même, selon nos informations, déjà formulé une sorte de plan de redressement du Paris Saint-Germain à la direction. L’envie de prendre possession du banc de touche du Parc des Princes est là, et il a même recommandé quelques premières recrues, comme Sofyan Amrabat. Mais voilà qu’un autre club s’est immiscé dans ce dossier, et il a des arguments pour convaincre le Lusitanien…

À lire

Man City-Real Madrid : Antonio Rüdiger sera de nouveau titulaire

Un retour dix ans plus tard ?

Comme l’indique Defensa Central, ce club, c’est le Real Madrid. Les Madrilènes pensent toujours à rapatrier le coach portugais sur le court terme. Tout indique que Carlo Ancelotti sera encore sur le banc la saison prochaine, mais le champion d’Europe en titre vise 2024, date de fin de contrat du Portugais à Rome et date, a priori, de fin d’aventure de l’Italien à Madrid.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, d’autres médias avaient affirmé que le Portugais était tenté par un retour en terres espagnoles, où son passage avait créé une certaine division chez les supporters, notamment à cause de son traitement de certains joueurs comme Iker Casillas. Sera-t-il prêt à attendre un an pour revenir au Bernabéu ? On le saura bientôt, même si la tendance est plutôt favorable au PSG dans ce dossier…