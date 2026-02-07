PSG-OM : l’heure de la reconquête a sonné pour Bradley Barcola

Ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, pour un Classique qui s’annonce déjà décisif dans la course au titre. Le club parisien a reçu une bonne nouvelle dans la semaine : Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure contre Newcastle (1-1), a retrouvé l’entraînement. Cependant, le Géorgien de 24 ans ne devrait pas entamer la rencontre, ce qui ouvre la voie à Bradley Barcola pour s’installer dans le onze titulaire. Face à un adversaire de taille et dans un contexte où le PSG cherche à retrouver de la régularité, l’ailier français est confronté à un vrai test sur l’aspect individuel cette saison.

L’exercice 2025-2026 est loin des standards exceptionnels que Bradley Barcola avait atteints en 2024-2025, lorsqu’il avait marqué 21 buts et délivré 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette saison, il peine réellement à retrouver son efficacité, avec seulement 7 petites réalisations et 4 passes décisives en… 29 matchs. Le Classique constitue donc une opportunité majeure pour l’attaquant de 23 ans d’enfin relancer sa saison, de répondre aux critiques et surtout de montrer qu’il peut, comme auparavant, peser dans les grands rendez-vous.

Barcola sait qu’il doit faire mieux

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire du PSG à Strasbourg (2-1), Barcola a évoqué son rendement et ses axes d’amélioration : « j’essaie d’être plus concentré devant le but, je me procure les occasions, mais je dois avoir cette faim de marquer et toujours être concentré. » Interrogé également sur le choc face à l’OM, l’ancien Lyonnais a ajouté : « ça va être un très bon match, c’est une très bonne équipe, ça a été compliqué sur les deux derniers matches, mais on veut gagner. Les supporters seront là et nous, on va mettre le feu sur le terrain. »

Ses difficultés se reflètent aussi en Ligue des Champions, où il n’a plus marqué depuis 15 rencontres et semble éprouver des difficultés face aux grosses équipes européennes. Malgré cela, Luis Enrique continue de lui faire confiance, maintenant Barcola dans le onze parisien même lorsque ses prestations sont moins convaincantes, comme contre le RCSA ou même contre Newcastle. Le Classique apparaît donc comme un rendez-vous clé pour l’ailier, afin d’affirmer sa valeur et de prouver qu’il est toujours le même joueur que l’an passé, loin du joueur qui avait lamentablement tiré et raté son penalty sans aucune conviction contre l’Atalanta en C1.

Luis Enrique garde confiance en lui

L’an passé, le PSG avait justement réussi à corriger ses problèmes de réalisme. Cette saison, Bradley Barcola, auteur de plusieurs prestations décevantes en raison de son inefficacité, est attendu au tournant. « Il faut faire attention à ce que je dis. Pour gérer l’amélioration de chaque joueur, je ne parle pas seulement de Bradley Barcola. Je n’ai aucun problème avec aucun joueur. Pour eux, c’est important de connaître leurs axes d’amélioration », a expliqué Luis Enrique, qui a déjà défendu son joueur à plusieurs reprises : « Barcola est parfait. Les autres joueurs le sont aussi. Vous parlez beaucoup de fatigue, mais il n’y a rien. Tout est dans la tête. Quand on gagne 5-0, personne n’est fatigué, quand on perd, tout le monde l’est… C’est la progression normale d’un joueur. »

Malgré son doublé contre Lens en septembre dernier, Bradley Barcola a clairement manqué son début de saison alors que Dembélé était absent et que l’attaque parisienne lui offrait une place à saisir, presque intouchable. Ce Classique face à l’OM représente pour lui une occasion majeure : un faux pas serait difficile à justifier et pourrait peser lourd sur la course au titre du PSG. L’ailier est très attendu, et peut-être même un peu plus que les autres. Il en est capable, il doit désormais le démontrer.