FC Barcelone : Lamine Yamal se méfie du PSG

Qui peut stopper le Barça cette saison ? Après des débuts remarquables dans cette nouvelle cuvée, le club catalan vise très probablement la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à Movistar ce vendredi, Lamine Yamal n’a pas caché que la LDC restait l’objectif suprême du FC Barcelone cette saison. Lucide sur le niveau d’exigence requis sur la scène européenne, le jeune prodige catalan s’est livré en toute sincérité et a expliqué qu’il pourrait avoir quelques craintes s’il devait affronter le PSG en phase finale.

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Alors qu’un match aura lieu le 20 octobre prochain entre les deux clubs en phase régulière, le prodige catalan a expliqué pourquoi il appréhendait un affrontement contre Paris tout en envoyant un avertissement au club de la capitale : «notre point faible, ce sont les équipes comme le Bayern ou le PSG, qui sont plus physiques, te font énormément courir et t’imposent d’être concentré tout le match, alors qu’Arsenal propose un jeu plus tactique, basé sur la possession du ballon. Je pense que le PSG est favori, mais leur problème, c’est qu’il est très difficile de gagner à nouveau après avoir gagné. C’est ce qu’il y a de plus dur dans le football. Quand tu remportes un titre, en gagner un autre dans la foulée est la chose la plus complexe. C’est d’ailleurs ma hantise quand on gagne quelque chose : qu’on se relâche.»