OM : Fabien Centonze pour remplacer Bouna Sarr ?

Les dernières heures du mercato promettent toujours de belles surprises et l’Olympique de Marseille pourrait voir l’un de ses joueurs en faire partie. L’information est tombée ce dimanche, et elle concerne le Bayern Munich. Selon nos informations, le Bayern et l’OM sont tombés d’accord pour le transfert de Bouna Sarr à l’inverse du joueur qui n’a pour le moment donné son accord.

Si l’opération a de grandes chances de se faire, l’OM devra trouver le remplaçant du défenseur formé à Metz. Selon les dires de la Provence, le club phocéen ciblerait le latéral du FC Metz Fabien Centonze (24 ans) pour pallier le départ du précédent. À voir désormais si les Messins sont prêts à lâcher leur défenseur à moins de 48h de la fin du mercato.