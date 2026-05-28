Haute tension à la Juventus !

Les deux monuments du football italien ont échoué, de manière spectaculaire, dans leur quête de qualification pour la Ligue des Champions, lors de la dernière journée de Serie A. Et ils ont choisi deux voies bien distinctes pour se relever de cette désillusion. L’AC Milan a décidé de faire table rase en virant l’administrateur délégué, le directeur sportif et l’entraîneur. La Juventus a fait l’inverse, en confortant Damien Comolli, directeur général, et Luciano Spalletti, l’entraîneur. Mais rien ne dit que cette stabilité va porter ses fruits, déjà parce que les tensions apparaissent entre les deux hommes.

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Tension entre Comolli et Spalletti

Le dirigeant français a accordé une interview pour faire le bilan de la saison et a parlé d’un échec. Logique ? Pas pour Spalletti, arrivé en cours de saison pour redresser la barre et qui estime avoir bien géré le groupe. Selon La Stampa, l’entraîneur n’a clairement pas apprécié les mots de Comolli, d’autant qu’il n’a pas été impliqué lors du mercato hivernal. Il avait notamment réclamé un nouvel attaquant, mais avait vu débarquer Boga et Holm, deux recrues validées certes, mais pas de buteur.

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Visiblement, les désaccords ne vont pas s’arrêter là. Spalletti souhaite conserver Dusan Vlahovic, arrivé en fin de contrat, dont la gestion a été un casse-tête pour tous les dirigeants ces dernières saisons. Le Serbe est resté l’attaquant le plus fiable de l’équipe malgré sa situation contractuelle et sa fragilité physique. Le coach italien a également réclamé Alisson, alors que ses gardiens ont affiché une fébrilité permanente, coûtant plusieurs points à la Vieille Dame. Mais le dossier s’avère plus complexe que prévu, puisque le portier brésilien est retenu par les Reds et n’est pas contre l’idée de rester là-bas.

Ambition sportive vs assainissement des finances

Autre sujet de discorde, le cas Douglas Luiz. Recruté 50 M€ à Aston Villa lors de l’été 2024, il avait échoué à Turin, avant d’être prêté successivement à Nottingham Forest puis à Aston Villa cette saison. Il va donc revenir dans l’effectif, et Comolli veut surfer sur sa cote en Angleterre pour le vendre au plus offrant et ainsi donner un peu d’air aux finances. Or, Luciano Spalletti serait ravi de récupérer le milieu brésilien et d’en faire un homme clé la saison prochaine. La dissonance existe, entre un coach qui veut s’appuyer sur des éléments forts pour relancer un nouveau cycle et un directeur général qui doit compenser les pertes financières dues à l’absence de Ligue des Champions.

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Le patron John Elkann a prévu une réunion avec Spalletti, Comolli mais aussi Chiellini pour apaiser les tensions et réclamer une unité indispensable à la réussite de la prochaine saison. Le coach italien compte en profiter pour demander à être plus impliqué sur le mercato. Coincée entre sa volonté de rebondir et l’obligation d’assainir des finances mal en point après des années de dépense sans réelle concrétisation sportive, la Juventus doit d’abord s’assurer que la stabilité choisie est applicable…