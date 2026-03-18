Thiago Pitarch risque de complètement bouleverser la politique du Real Madrid

La Fabrica fait partie des meilleurs centres de formation du monde, et les derniers joueurs issus de l’académie merengue comme Nico Paz le confirment clairement. De façon générale, on retrouve beaucoup de joueurs formés dans les rangs du centre de formation madrilène à travers l’Europe, et le CIES a, à plusieurs reprises, confirmé que le Real Madrid était le plus gros fournisseur de joueurs de première division en Europe. Seulement, en matière de formation, le Real Madrid est souvent - et c’est logique - dans l’ombre de son grand ennemi, le FC Barcelone. Et pour cause, l’écurie catalane utilise bien plus régulièrement les joueurs formés à la maison que les Madrilènes, et c’est encore le cas en ce moment, avec une grosse génération de joueurs made in La Masia dans l’effectif barcelonais.

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Mais ces dernières semaines, le Real Madrid a vu plusieurs jeunes de l’académie prendre le pouvoir. Avec l’arrivée d’Alvaro Arbeloa sur le banc de touche, fin connaisseur des équipes de jeunes merengues, des joueurs comme César Palacios, Manuel Ángel, Diego Aguado, Daniel Yáñez et surtout Thiago Pitarch, le chouchou de l’entraîneur madrilène qui est aussi en train de devenir le chouchou du Santiago Bernabéu. Du haut de ses 18 ans seulement, le milieu de terrain espagnol a connu des semaines pleines récemment, avec de nombreuses titularisations et surtout, des prestations de haute volée, encore plus à un poste comme le milieu de terrain où on sait que la maturité et l’expérience sont des atouts essentiels. Contre Manchester City mardi soir, le joueur formé à La Fabrica a encore choqué tout le monde, comme lors de l’aller. « Je ne sais pas comment se prononce son nom mais… quel match ! », s’était emporté Thierry Henry à son sujet sur CBS.

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Bon courage pour le sortir du onze !

Mais au-delà de ses qualités footballistiques qui sont déjà connues de tous, Pitarch pourrait marquer un tournant dans la politique mercato du Real Madrid. Du côté de la capitale espagnole, de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer plus d’opportunités pour les jeunes du Real Madrid Castilla. Et Pitarch est la preuve que lorsqu’ils ont une opportunité, ces jeunes sont capables de la saisir et d’apporter des choses. « Tu recrutes Rodri pour 50 millions d’euros ou Enzo Fernandez pour 120 millions d’euros, mais ça ne sert à rien de dépenser 80 millions d’euros sur Kees Smit. Si c’est pour prendre Kees Smit, autant miser sur Thiago Pitarch ou Manuel Angel. Le pari sur les jeunes du centre de formation peut te faire économiser beaucoup d’argent. Pour moi le Real Madrid doit penser de la façon suivante : dépenser de l’argent sur des joueurs confirmé de plus de 25 ans, et pas sur des espoirs, parce que ça tu les as déjà à la maison et ils sont performants », a déclaré le journaliste Eloy Lecina sur la Cadena SER.

Autant dire qu’on pense forcément au transfert de Franco Mastantuono, recruté pour 60 millions d’euros, et qui s’inscrit dans cette volonté des dirigeants de rafler toutes les pépites avant qu’elles explosent ailleurs, quitte à fermer les portes aux jeunes du centre de formation. L’explosion d’un joueur comme Thiago Pitarch - qui pourrait être suivie par les retours de Nico Paz ou Jacobo Ramon - pourrait donc bien pousser l’état-major merengue à revoir ses plans pour les prochains mercatos. Tout comme, qu’on le veuille ou non, il y a ce fond de rivalité avec le Barça et la volonté d’avoir, comme l’ont les Catalans avec Cubarsi ou Lamine Yamal, des joueurs majeurs formés à la maison. Du côté de la capitale espagnole, certains veulent déjà le voir dans le groupe de Luis de la Fuente pour la prochaine trêve, ce qui permettrait aussi d’infliger un coup dur au Maroc, qui espère récupérer le joueur qui a quelques ancêtres issus du pays nord-africain. Ce qui râvirait aussi beaucoup les fans madrilènes qui voient comment, ces dernières années, le Barça est sur-représenté par rapport au Real Madrid en sélection. Avec Thiago Pitarch, c’est peut-être une nouvelle ère qui vient de démarrer à Madrid…