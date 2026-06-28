Menu Rechercher
Commenter 34
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Théo Hernandez devrait être sur le banc contre la Suède

Par Kevin Massampu
1 min.
Le tir vainqueur de Théo Hernandez face à la Belgique @Maxppp
France Suède
winamax
1 1.24 N 6.50 2 9.50 bonus 100€

Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, Théo Hernandez peine à convaincre au poste de latéral gauche. Titulaire face au Sénégal et contre la Norvège, l’ancien joueur de l’AC Milan n’a guère rassuré sur le plan défensif, étant souvent pris à dépourvu par ses adversaires et laissant de gros espaces dans son dos. Ses prestations ont ainsi poussé le staff de Didier Deschamps à réfléchir sur la nécessité ou non de le laisser dans le onze de départ des Bleus pour le 16e de finale face à la Suède. Et visiblement, DD et ses adjoints ont tranché.

La suite après cette publicité

Selon Canal+, Théo Hernandez devrait être sur le banc face aux Suédois, ce mardi soir (23h), et ainsi laisser sa place à Lucas Digne. Le latéral gauche d’Aston Villa avait réalisé une prestation sérieuse face à l’Irak, lors du deuxième match de poules des Tricolores dans ce Mondial, et devrait ainsi profiter de la méforme d’Hernandez pour se faire une place dans l’équipe-type des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Theo Hernández
Lucas Digne

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Theo Hernández Theo Hernández
Lucas Digne Lucas Digne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier