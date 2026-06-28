CdM 2026, EdF : Théo Hernandez devrait être sur le banc contre la Suède

Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, Théo Hernandez peine à convaincre au poste de latéral gauche. Titulaire face au Sénégal et contre la Norvège, l’ancien joueur de l’AC Milan n’a guère rassuré sur le plan défensif, étant souvent pris à dépourvu par ses adversaires et laissant de gros espaces dans son dos. Ses prestations ont ainsi poussé le staff de Didier Deschamps à réfléchir sur la nécessité ou non de le laisser dans le onze de départ des Bleus pour le 16e de finale face à la Suède. Et visiblement, DD et ses adjoints ont tranché.

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Selon Canal+, Théo Hernandez devrait être sur le banc face aux Suédois, ce mardi soir (23h), et ainsi laisser sa place à Lucas Digne. Le latéral gauche d’Aston Villa avait réalisé une prestation sérieuse face à l’Irak, lors du deuxième match de poules des Tricolores dans ce Mondial, et devrait ainsi profiter de la méforme d’Hernandez pour se faire une place dans l’équipe-type des Bleus.