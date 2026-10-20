Ligue des Champions : le Barça envoie un premier avertissement au PSG !

Le Parc des Princes s’apprête à accueillir l’un des chocs les plus attendus de cette 3e journée de Ligue des Champions. Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain retrouve le FC Barcelone, Luis Enrique a notamment évoqué la menace représentée par Lamine Yamal, alors que Nuno Mendes est absent. Pour le technicien parisien, la clé sera de conserver le ballon afin de limiter les possibilités du jeune international espagnol et d’empêcher le Barça de profiter de ses fulgurances offensives.

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We are not afraid. https://t.co/aMgCQpkCwv — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2026

De son côté, le FC Barcelone a envoyé un message fort au PSG sur ses réseaux sociaux. Dans une vidéo mettant notamment en scène Lamine Yamal et plusieurs de ses coéquipiers, les joueurs catalans apparaissent déterminés, avec une phrase qui donne le ton avant ce rendez-vous : « Nous n’avons pas peur. » Une déclaration qui ressemble à un avertissement adressé aux Parisiens avant le coup d’envoi. Reste à savoir si cette confiance sera suivie d’effet sur la pelouse du Parc des Princes : en cas de défaite barcelonaise, cette publication pourrait rapidement refaire surface…