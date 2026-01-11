Liga : Levante tient en échec l’Espanyol

Levante et l’Espanyol se sont quittés dos à dos (1-1) au Ciudad de Valencia au terme d’un match longtemps fermé, avant une courte mais intense séquence décisive en seconde période. Après un premier acte pauvre en occasions franches, les Catalans ont frappé les premiers au retour des vestiaires par Carlos Romero (53e), profitant d’un moment de flottement défensif des Granotas pour ouvrir le score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Espanyol 34 19 +3 10 4 5 23 20 19 Levante 14 18 -9 3 5 10 21 30

La réaction de Levante a été immédiate. Poussés par leur public, les hommes de Luís Castro ont rapidement recollé grâce à Iker Losada (55e), bien servi par Adrián de la Fuente, récompensant une montée en intensité nette des locaux. Malgré quelques situations de part et d’autre dans le dernier quart d’heure et un long temps additionnel, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Un nul logique qui laisse un goût d’inachevé, mais qui reflète l’équilibre global des débats. Un très bon point pris par Levante, 19e, face aux Catalans qui pointent à la 5e position.