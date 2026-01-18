CAN 2025 : Kalidou Koulibaly ne veut pas voir Sadio Mané prendre sa retraite

Sacré meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et portant le Sénégal vers le titre, Sadio Mané a permis à son pays de remporter un deuxième trophée continental. Une sacrée récompense pour les Lions de la Téranga qui vont devoir apprendre à vivre sans lui. En effet, s’il devrait participer à la Coupe du Monde 2026, Sadio Mané a déclaré que cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 allait être sa dernière.

Après la rencontre, son capitaine Kalidou Koulibaly lui a envoyé un message devant lui au micro de beIN Sports : « c’est un homme incroyable, un joueur incroyable, on l’a vu aujourd’hui. Il méritait de soulever cette Coupe. On lui a donné et il le mérite, c’est lui qui nous a ramenés ici. J’espère qu’il va continuer avec nous. »