Menu Rechercher
Commenter 6
CAN

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly ne veut pas voir Sadio Mané prendre sa retraite

Par Aurélien Macedo
1 min.
Sénégal 1-0 Maroc

Sacré meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et portant le Sénégal vers le titre, Sadio Mané a permis à son pays de remporter un deuxième trophée continental. Une sacrée récompense pour les Lions de la Téranga qui vont devoir apprendre à vivre sans lui. En effet, s’il devrait participer à la Coupe du Monde 2026, Sadio Mané a déclaré que cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 allait être sa dernière.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, son capitaine Kalidou Koulibaly lui a envoyé un message devant lui au micro de beIN Sports : « c’est un homme incroyable, un joueur incroyable, on l’a vu aujourd’hui. Il méritait de soulever cette Coupe. On lui a donné et il le mérite, c’est lui qui nous a ramenés ici. J’espère qu’il va continuer avec nous. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Kalidou Koulibaly
Sadio Mané

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly
Sadio Mané Sadio Mané
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier