Le FC Barcelone tient un accord avec Lautaro Martinez

Adieu Julian Alvarez, bonjour Lautaro Martinez. Depuis quelques jours, le FC Barcelone a changé de cible prioritaire pour le poste de numéro 9. Malgré un pressing tout terrain autour du joueur de l’Atético de Madrid, et de la volonté de l’intéressé de rejoindre la Catalogne, le club de la capitale a tenu bon. Il ne le vendra pas à un concurrent direct en Liga, et ce peu importe l’offre «qu’elle soit de 100, de 150 ou de 200», avait déclaré Gil Marín.

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La direction est restée droite dans ses bottes. Elle a même accepté une offre d’Arsenal, que le joueur a refusée. Face à son incapacité à faire bouger les lignes dans ce dossier, le Barça s’est reporté sur un autre Argentin. Direction l’Inter où la piste Lautaro Martinez a pris de l’ampleur ces dernières heures. Il est devenu l’objectif numéro 1 du club pour la fin du mercato, même si Deco et son équipe sont conscients que boucler un tel dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué, surtout fin août.

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Le Barça et l’entourage de Martinez sont d’accord

D’autant plus difficile que l’Inter n’a aucune intention de vendre son capitaine, l’homme qui incarne son projet pour la saison à venir, sa 9e au club. Sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant est considéré comme intransférable par sa direction, affirmait hier Sky Italia. Pas de quoi décourager le Barça non plus. D’après El Chiringuito, une rencontre entre Deco, Bojan Krkic son adjoint et les représentants du joueur a eu lieu ces derniers jours à Madrid.

Mieux encore, elle a abouti à un accord entre les deux parties sur les contours d’un futur contrat. Le plus dur reste à faire, convaincre les Nerazzurri qui ne sont pas vendeurs. Toujours selon la célèbre émission espagnole, une première offre est en préparation. Elle ne devrait pas dépasser les 100 M€ mais serait suffisamment élevée pour laisser une porte ouverte et permettre la poursuite de négociations. Ce dossier devrait animer les derniers jours du mercato estival.