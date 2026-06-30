L1 : le PSG remporte le championnat… des tribunes

Nouveau titre pour le PSG, même si celui-ci est plus honorifique qu’autre chose. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale a ainsi remporté le championnat des tribunes, comme il vient de l’annoncer sur son site officiel. « À l’issue des jeux concours récompensant l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux et les meilleurs tifos de la saison, l’édition 2025-2026 du Championnat des Tribunes de Ligue 1 et de Ligue 2 est officiellement terminée. Le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne sont les vainqueurs respectifs », indique ainsi le PSG.

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Il s’agit d’une distinction qui récompense donc l’activité des fans sur les réseaux sociaux, l’ambiance au stade, la fidélité à l’extérieur, les tifos et les banderoles déployés ainsi que les affluences. Le RC Lens et l’Olympique de Marseille complètent le podium, alors que c’est la troisième saison d’affilée que le PSG remporte ce prix.