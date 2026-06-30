Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

L1 : le PSG remporte le championnat… des tribunes

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Désiré Doué PSG @Elhadjiloum

Nouveau titre pour le PSG, même si celui-ci est plus honorifique qu’autre chose. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale a ainsi remporté le championnat des tribunes, comme il vient de l’annoncer sur son site officiel. « À l’issue des jeux concours récompensant l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux et les meilleurs tifos de la saison, l’édition 2025-2026 du Championnat des Tribunes de Ligue 1 et de Ligue 2 est officiellement terminée. Le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne sont les vainqueurs respectifs », indique ainsi le PSG.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’une distinction qui récompense donc l’activité des fans sur les réseaux sociaux, l’ambiance au stade, la fidélité à l’extérieur, les tifos et les banderoles déployés ainsi que les affluences. Le RC Lens et l’Olympique de Marseille complètent le podium, alors que c’est la troisième saison d’affilée que le PSG remporte ce prix.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier