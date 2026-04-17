Toni Kroos fracasse le Barça après son élimination en Ligue des Champions

L’ancien joueur du Real Madrid est sans pitié. En effet, dans une vidéo YouTube publiée sur la chaîne de son frère, Luppen TV, Toni Kroos a analysé les deux duels entre le Barça et l’Atlético en quarts de finale de Ligue des Champions… sans mâcher ses mots. Tout d’abord, il a avoué que les hommes de Diego Simeone n’iraient pas au bout après leur qualification. « Je pense que l’Atlético de Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions. Il y a des équipes dans cette compétition qui jouent bien mieux qu’eux ». Puis, l’ancien milieu de terrain a fracassé les Catalans.

La suite après cette publicité

« Quand on défend comme ça et qu’on laisse autant d’espaces, ce genre de choses peut arriver, y compris des expulsions pour éviter un face-à-face avec le gardien. La défense du Barça est très vulnérable. Ça leur est arrivé l’année dernière contre l’Inter Milan et cette année contre l’Atlético. Comme je l’ai dit, s’ils ne changent pas leur façon de jouer, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions ». Cela devrait déplaire à Lamine Yamal, qui promet de ramener la coupe aux grandes oreilles en Catalogne.