Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue des Champions

Toni Kroos fracasse le Barça après son élimination en Ligue des Champions

Par Tom Courel
1 min.
Toni Kroos a donné la tendance pour son avenir @Maxppp

L’ancien joueur du Real Madrid est sans pitié. En effet, dans une vidéo YouTube publiée sur la chaîne de son frère, Luppen TV, Toni Kroos a analysé les deux duels entre le Barça et l’Atlético en quarts de finale de Ligue des Champions… sans mâcher ses mots. Tout d’abord, il a avoué que les hommes de Diego Simeone n’iraient pas au bout après leur qualification. « Je pense que l’Atlético de Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions. Il y a des équipes dans cette compétition qui jouent bien mieux qu’eux ». Puis, l’ancien milieu de terrain a fracassé les Catalans.

La suite après cette publicité

« Quand on défend comme ça et qu’on laisse autant d’espaces, ce genre de choses peut arriver, y compris des expulsions pour éviter un face-à-face avec le gardien. La défense du Barça est très vulnérable. Ça leur est arrivé l’année dernière contre l’Inter Milan et cette année contre l’Atlético. Comme je l’ai dit, s’ils ne changent pas leur façon de jouer, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions ». Cela devrait déplaire à Lamine Yamal, qui promet de ramener la coupe aux grandes oreilles en Catalogne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Atlético
Barcelone
Toni Kroos

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Toni Kroos Toni Kroos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier