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Mikel Oyarzabal répond au Barça

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Espagne @Maxppp

Le FC Barcelone fait et fera tout pour enrôler Julian Alvarez. Encore plus après la prise de parole remarquée de l’attaquant argentin, après le match de sa sélection face à l’Autriche (2-0). Mais le club catalan travaille sur quelques alternatives, au cas où. Parmi elles, Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad et de la sélection espagnole.

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Interrogé en conférence de presse en terres américaines, il a répondu à l’intérêt catalan et à un possible départ de la Real cet été. « Je suis concentré sur la victoire. Je suis dans ce que je considère être ma maison, et qui m’a donné l’opportunité d’être ici aujourd’hui (à la Coupe du Monde, NDLR) », a indiqué l’attaquant, qui n’a donc pas spécialement envie de partir. Pour l’instant, du moins.

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