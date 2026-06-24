Mikel Oyarzabal répond au Barça

Le FC Barcelone fait et fera tout pour enrôler Julian Alvarez. Encore plus après la prise de parole remarquée de l’attaquant argentin, après le match de sa sélection face à l’Autriche (2-0). Mais le club catalan travaille sur quelques alternatives, au cas où. Parmi elles, Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad et de la sélection espagnole.

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Interrogé en conférence de presse en terres américaines, il a répondu à l’intérêt catalan et à un possible départ de la Real cet été. « Je suis concentré sur la victoire. Je suis dans ce que je considère être ma maison, et qui m’a donné l’opportunité d’être ici aujourd’hui (à la Coupe du Monde, NDLR) », a indiqué l’attaquant, qui n’a donc pas spécialement envie de partir. Pour l’instant, du moins.