Coupe du Monde 2026 : la presse sénégalaise annonce la retraite internationale de Sadio Mané

Légende du football sénégalais, Sadio Mané a annoncé, par le biais d’un communiqué officiel relayé par Le Quotidien, la fin de sa carrière internationale. À 34 ans, l’attaquant met un terme à son aventure avec les Lions de la Teranga après un dernier Mondial 2026 où il avait atteint les 1/16es de finale. L’attaquant a tenu à remercier le peuple sénégalais, tout en présentant ses excuses pour les éventuelles déceptions. « J’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre Patrie », a-t-il écrit.

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L’ancien joueur de Liverpool a annoncé son souhait de mettre son expérience au service de son pays, que ce soit au sein d’un staff technique, sur un banc de touche ou dans les instances dirigeantes. « Demain, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience au service de la Nation », a-t-il assuré, ouvrant la porte à un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois en dehors des terrains.