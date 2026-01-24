Qui est Hamza Abdelkarim, la pépite égyptienne que le Barça a galéré à récupérer ?

Que ce fut dur. Depuis plusieurs semaines, voire mois, le FC Barcelone tente de boucler un coup surprenant pour renforcer son équipe réserve dans un premier temps. Le club catalan avait décidé de jeter son dévolu sur l’attaquant égyptien de 18 ans Hamza Abdelkarim (2008) pour venir renforcer le Barça Athletic de Juliano Belletti, affaibli par de nombreuses blessures dans son secteur offensif (Víctor Barberá et Òscar Gistau, tous deux blessés de longue durée). D’ordinaire, il est rare de voir des joueurs égyptiens quitter le championnat local pour l’Europe, encore plus pour rejoindre directement une grosse écurie.

La suite après cette publicité

Cet intérêt suscitait donc des curiosités, et encore plus parce que le Barça n’a pas lâché le joueur malgré de nombreuses complications. Alors que les négociations semblaient proches d’aboutir, l’avant-centre gaucher, qui s’était illustré lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans avec deux buts, avait été contraint de sortir sur blessure face à Al Mokawloon, victime d’une contusion à la cheville. De quoi freiner un peu les négociations. Surtout, Al-Ahly, conscient du talent de sa pépite, avait été intransigeant sur l’aspect financier, réclamant 5 millions d’euros.

Un profil intéressant et moderne

Une grosse somme que le Barça n’était clairement pas prêt à mettre pour un joueur de l’équipe réserve. Mais après de longues négociations, les Blaugranas, qui désiraient ardemment le joueur, ont fini par proposer un montage financier intéressant en améliorant leur offre. Le deal, qui a enfin été bouclé pour un prêt avec une option d’achat d’environ 3 millions d’euros (avec bonus jusqu’à 5 millions d’euros en fonction des performances), avec un pourcentage à la revente, devrait être officialisé dans les prochaines heures. Et le joueur a bataillé pour quitter Al-Ahly, qui voulait le prolonger pour faire monter les enchères. Son entourage refusant ainsi catégoriquement de prolonger.

La suite après cette publicité

Mais à tout juste 18 ans, Hamza Abdelkarim déchaîne les passions en Égypte, et il est considéré comme la future star des Pharaons. Lancé cette année à 17 ans en professionnel chez le géant du foot égyptien (6 matches de Premier League égyptienne cette saison), cet attaquant gaucher d’1,85 m est décrit comme très adroit devant le but (12 buts en 17 matches en sélection U17) et surtout doté d’un physique impressionnant. Et malgré ça, il reste assez fin techniquement, ce qui correspond clairement au profil recherché par le Barça pour ses jeunes joueurs. C’est d’ailleurs pour cela que le Barça souhaite l’intégrer à l’équipe réserve avant de le voir chez les A. De son côté, preuve du phénomène, Hamza Abdelkarim va devenir le premier joueur égyptien de l’histoire à jouer au FC Barcelone. Le Joyau d’Al-Ahly comme il est surnommé arrive en Europe et sera à suivre attentivement.