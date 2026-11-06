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UEFA Europa League

Crystal Palace : Pierre Sage a écarté Axel Disasi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Crystal Palace a eu chaud hier soir. Sans un but de Kamada dans les arrêts de jeu, et alors que les Eagles étaient réduits à dix, le club anglais aurait une nouvelle fois chuté, cette fois en Ligue Europa, à domicile, face à Hoffenheim. Finalement, ce match nul (1-1) obtenu dans un contexte difficile est plutôt heureux pour cette équipe. Il y a tout de même un point noir avec la mise à l’écart d’Axel Disasi (28 ans).

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«C’est une décision que j’ai prise cet après-midi (jeudi)», a expliqué Pierre Sage après la rencontre, sans donner plus d’explications. «C’est une décision interne, je ne veux pas la commenter.» Le journaliste de Sky Sports a tenté de revenir à la charge, sans succès. «C’est agréable d’avoir la même question mais j’ai dit que je ne voulais pas commenter.» La tension est toujours palpable à Palace, amplifiée par le manque de résultats. Plus tôt dans la saison, Sage n’avait pas hésité à sanctionner Jaydee Canvot et Evann Guessand.

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