OM : Roberto De Zerbi voit très grand pour Ethan Nwaneri

À peine arrivé à l’OM, Ethan Nwaneri a immédiatement marqué les esprits. Pour sa première titularisation sous les couleurs phocéennes, le jeune attaquant prêté par Arsenal a inscrit un but d’une frappe rasante du gauche après seulement 13 minutes contre le RC Lens ce samedi au Vélodrome. Ses prises de balle, ses crochets et sa capacité à se créer des occasions dans les petits espaces ont fait de lui un véritable danger constant pour la défense nordiste.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur, n’a pas caché son admiration pour le jeune prodige au micro de Téléfoot : « Nwaneri est un joueur de très haut niveau, mais il deviendra un grand joueur. » Positionné en meneur excentré, Nwaneri a su justifier la confiance du coach en multipliant les percées et les dribbles face à des adversaires expérimentés comme Malang Sarr ou encore Udol.