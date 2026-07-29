Chrislain Matsima n’ira finalement pas à Crystal Palace !

Le transfert de Chrislain Matsima à Crystal Palace a pris du plomb dans l’aile. Selon Sky Germany, le FC Augsbourg a décidé de mettre un terme aux négociations avec le club anglais. Le défenseur français avait pourtant été identifié comme le successeur de Maxence Lacroix, en partance, et il y a encore deux jours, toutes les parties pensaient être proches d’un accord définitif.

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Finalement, les discussions ont achoppé sur les derniers détails financiers. Les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur les bonus et la structure du paiement, Crystal Palace refusant de faire le moindre compromis. Matsima et son entourage ont été informés de la décision ce mercredi et le joueur va désormais rejoindre le stage de préparation d’Augsbourg. En interne, le club allemand ne s’attend plus à une nouvelle offensive de Crystal Palace dans ce dossier.