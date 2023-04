Affaire Galtier : le PSG a pris une première grande décision

Du rêve au cauchemar. L’été dernier, Christophe Galtier a été choisi pour prendre les commandes du Paris Saint-Germain. Un grand pas dans la carrière du technicien français qui a su imposer son style à l’AS Saint-Etienne puis au LOSC avant de rejoindre l’OGC Nice. Un club qu’il a quitté en mauvais termes l’été dernier après seulement une saison. Rejoindre le PSG, le plus gros club français actuel, était donc un rebond inespéré pour le technicien tricolore.

Une sombre affaire

Après des débuts réussis, tout s’est gâté pour "Galette". Outre un jeu peu emballant, ce sont surtout les résultats de son équipe qui ont fait jaser, puisque Paris a été éliminé de la Coupe de France par l’OM et de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Menacé depuis, Galtier sait que les pensionnaires du Parc des Princes prospectent pour trouver un nouvel entraîneur. Les noms de Thomas Tuchel, qui a rejoint Munich, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann et José Mourinho ont notamment été cités.

Mais le coach du PSG est toujours en place aujourd’hui. D’autant qu’il a réussi sa première mission avec une victoire à Nice samedi. Galtier pensait avoir un peu de répit mais tout s’est emballé mardi soir suite aux révélations choquantes concernant le supposé comportement du Français avec les joueurs musulmans de l’OGC Nice. Tout est parti d’un e-mail de Julien Fournier, ancien directeur du football du club, qui a fuité dans la presse.

Le PSG a fait un choix fort

On y apprend notamment qu’il y aurait eu de grosses tensions entre Galtier et certains de ses anciens joueurs. Il aurait également demandé à ce qu’on ne recrute pas certains joueurs en raison de leur religion ou de leur couleur de peau. Des accusations très graves. Suite à cette polémique, le PSG a décidé d’ouvrir une enquête interne. Nasser Al-Khelaïfi, dont les proches ont indiqué qu’il n’était pas au courant, avait visiblement eu vent de cette affaire selon L’Equipe. Idem pour Luis Campos. Touché, Galtier, qui a dirigé la séance d’hier matin, affichait un visage fermé.

Ce qui est certain, c’est que ce scandale n’arrange pas ses affaires, lui qui est déjà sur un siège éjectable à Paris. Mais d’après Le Parisien et L’Equipe, les dirigeants ont déjà pris une première décision le concernant. En effet, ils ne vont pas sanctionner le coach par rapport à cette histoire. Cela n’influera pas sur son avenir. Le PSG ne chercherait pas non plus un coach intérimaire ou un nouvel entraîneur tout court, bien que son sort semble scellé pour la suite. Malgré tout, le club de la capitale continue d’enquêter au sujet des révélations parues ces derniers jours. La suite au prochain épisode…